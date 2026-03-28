Knjaževac dobija nova studijska odeljenja – veliki iskorak u obrazovanju

Knjaževac će od naredne školske godine napraviti značajan iskorak u oblasti obrazovanja, jer je dogovoreno otvaranje odeljenja iz vaspitačkih i medicinskih strukovnih studija u saradnji sa Akademijom vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, renomiranom ustanovom sa dugom tradicijom.

Studije će biti dostupne svršenim srednjoškolcima, kao i onima koji žele da nastave školovanje i usavrše se.

Posebno je značajno što će deo studenata imati mogućnost školovanja o trošku budžeta.

Očekuje se da će ovaj projekat doneti nove prilike za obrazovanje, zapošljavanje i ostanak mladih, ali i privući studente iz drugih gradova.

Zajecaronline/Opština Knjaževac

