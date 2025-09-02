Kladovo: Muškarac uhapšen sa drogom!
Policija u Kladovu uhapsila je D. J. iz tog grada, kada je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi pronašla oko 835 grama marihuane, dve stabljike za koje se sumnja da su kanabis, kao i 82 semenke kanabisa, saopštio je danas MUP.
On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Zajecaronline/tanjug/N.B
