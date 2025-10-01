KK Crvena zvezda: Jago Dos Santos se priključio timu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je Jago Dos Santos doputovao u Beograd kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone.

Zvezda je posle više od mesec dana vratila Dos Santosa u tim nakon što je saopštila da je brazilski košarkaš slobodan u izboru nove sredine.

“Jago Dos Santos se priključio timu Crvene zvezde. Brazilski reprezentativac Jago Dos Santos doputovao je u sredu u Beograd. Igrač KK Crvena zvezda odmah nakon obavljenih lekarskih staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu, kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone”, navodi se na sajtu kluba.

Brazilski reprezentativac je na nedavnom šampionatu Amerike proglašen za najkorisnijeg igrača prvenstva (MVP).

Dos Santos je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 6,3 poena i 3,3 asistencije, dok je u ABA ligi imao učinak osam poena i 4,4 asistencije.

Za Zvezdu trenutno zbog povreda ne mogu da igraju Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Hasiel Rivero, kao i već duže vreme odsutni Džoel Bolomboj.

Košarkaši Crvene zvezde će sutra gostovati Bajernu u drugom kolu Evrolige.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

