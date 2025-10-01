Izdvajamo Sport Vesti

KK Crvena zvezda: Jago Dos Santos se priključio timu

01.10.2025.
foto:Pinterest

KK Crvena zvezda: Jago Dos Santos se priključio timu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je Jago Dos Santos doputovao u Beograd kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone.

Zvezda je posle više od mesec dana vratila Dos Santosa u tim nakon što je saopštila da je brazilski košarkaš slobodan u izboru nove sredine.

“Jago Dos Santos se priključio timu Crvene zvezde. Brazilski reprezentativac Jago Dos Santos doputovao je u sredu u Beograd. Igrač KK Crvena zvezda odmah nakon obavljenih lekarskih staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu, kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone”, navodi se na sajtu kluba.

Brazilski reprezentativac je na nedavnom šampionatu Amerike proglašen za najkorisnijeg igrača prvenstva (MVP).

Dos Santos je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 6,3 poena i 3,3 asistencije, dok je u ABA ligi imao učinak osam poena i 4,4 asistencije.

Za Zvezdu trenutno zbog povreda ne mogu da igraju Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Hasiel Rivero, kao i već duže vreme odsutni Džoel Bolomboj.

Košarkaši Crvene zvezde će sutra gostovati Bajernu u drugom kolu Evrolige.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar