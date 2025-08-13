NEODOLJIVE KIFLICE SA SLANINOM

Potrebno je:

500 g brašna

1 čašica kisele pavlake

1 kockica kvasca

200 ml toplog mleka

70 ml ulja

2 kašike praška za pecivo

1 kašika soli

prstohvat šećera

150 g slanine

1 jaje

susam

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Razmutite kvasac u toplom mleku s malo šećera, pa ostavite 10 ak minuta da se aktivira. Pomešajte sa ostalim sastojcima, pa zamesite meko testo. Ostavite 10 minuta da odstoji. Podelite testo na tri dela, pa od svakog oklagijom rastanjite krug. Isecite na 6 trouglova razvučeno testo, pa na svako stavite po parče mesnate slanine. Zatim urolajte u kiflice. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite kiflice 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!