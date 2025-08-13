NEODOLJIVE KIFLICE SA SLANINOM
Potrebno je:
- 500 g brašna
- 1 čašica kisele pavlake
- 1 kockica kvasca
- 200 ml toplog mleka
- 70 ml ulja
- 2 kašike praška za pecivo
- 1 kašika soli
- prstohvat šećera
- 150 g slanine
- 1 jaje
- susam
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Razmutite kvasac u toplom mleku s malo šećera, pa ostavite 10 ak minuta da se aktivira. Pomešajte sa ostalim sastojcima, pa zamesite meko testo. Ostavite 10 minuta da odstoji. Podelite testo na tri dela, pa od svakog oklagijom rastanjite krug. Isecite na 6 trouglova razvučeno testo, pa na svako stavite po parče mesnate slanine. Zatim urolajte u kiflice. Premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite kiflice 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.
