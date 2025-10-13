Kecmanović u osmini finala turnira u Stokholmu!
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Aleksandra Milera 6:4, 6:1.
Meč je trajao jedan sat i 24 minuta. Kecmanović je 49. teniser sveta, dok se Miler nalazi na 43. mestu ATP liste.
Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi trijumf Kecmanovića, koji će u osmini finala igrati sa pobednikom duela između Estonca Marka Lajala i Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
