13.10.2025.
Kecmanović u osmini finala turnira u Stokholmu!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Aleksandra Milera 6:4, 6:1.

Meč je trajao jedan sat i 24 minuta. Kecmanović je 49. teniser sveta, dok se Miler nalazi na 43. mestu ATP liste.

Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi trijumf Kecmanovića, koji će u osmini finala igrati sa pobednikom duela između Estonca Marka Lajala i Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

