Kecmanović u četvrtfinalu turnira u Atini!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Atini, pošto je danas u osmini finala pobedio Italijana Lučijana Darderija 4:6, 6:2, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 59 minuta. Kecmanović je 54. teniser sveta, dok se Darderi nalazi na 26. mestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i italijanskog tenisera, a treći trijumf Kecmanovića, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Sebastijana Korde.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

