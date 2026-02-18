Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Delrej Biču

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasio se u osminu finala ATP turnira u Delrej Biču, pošto je danas u prvom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao 63 minuta. Kecmanović je 83. teniser sveta, dok je Beluči 109. na ATP listi.

Srpski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako došao do plasmana u narednu rundu takmičenja.

Kecmanović, koji brani titulu u Delrej biču, će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

