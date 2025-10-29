Kecmanović eliminisan u drugom kolu Mastersa u Parizu!

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Parizu, pošto je danas u drugom kolu poražen od Argentinca Fransiska Serundola 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).

Meč je trajao dva sata i 27 minuta. Serundolo je 21. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 53. mestu ATP liste.

Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i argentinskog tenisera, a treći trijumf Serundola.

Argentinski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Italijana Janika Sinera i Belgijanca Zizua Bergsa.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

