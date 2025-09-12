Kardiolog upozorava: Beli luk, iako zdrav, može biti opasan za određene osobe

Beli luk je izuzetno zdrav, pomaže kod regulacije šećera u krvi, štiti od gljivičnih infekcija i patogenih bakterija, virusa i parazita otpornih na lekove.

Njegov glavni sastojak je alicin koji jača imunitet, ali i kardiovaskularni sistem.

Beli luk je zdrav kada se jede sirov, a ruski kardiolog Svetlana Pavličen savetuje da barem 10 minuta ostavimo iseckan beli luk da odstoji, kako bi alicin delovao u punoj jačini.

“Beli luk duguje svoj miris polifenolu alicinu koji sadrži sumpor. Ima važnu ulogu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Kada uđe u krv, alicin je uključen u sintezu vodonik sulfida, koji opušta zidove krvnih sudova, i pomaže u normalizaciji krvnog pritiska. Ceo beli luk ne sadrži alicin, on se formira kada čen dođe u kontakt sa vazduhom. Iseckani beli luk treba izgnječiti i ostaviti 10-15 minuta pre upotrebe u kuvanju“, rekla je doktorka i upozorila na komplikacije koje može izazvati konzumacija belog luka.

“Beli luk je prilično agresivan proizvod, pa ga ne treba jesti na prazan stomak. Može oštetiti sluzokožu želuca i jednjaka. Beli luk je kontraindikovan kod pacijenata sa inflamatornim oboljenjima gastrointestinalnog trakta u akutnoj fazi“, tvrdi doktorka i podseća da ga ne treba kombinovati sa lekovima koji se koriste za lečenje problema sa cirkulacijom, razređuju krv i time sprečavaju staranje ugrušaka.

Takođe, u toku trudnoće ili dojenja, uzimanje belog luka kao lek nije preporučljivo.

