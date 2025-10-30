KANELONI SA PARMEZANOM I SPANAĆEM

Potrebno je:

250 g kanelona

200 g svežeg spanaća

250 g rikote

1 glavica crnog luka

400 g paradajz sosa

50 g rendanog parmezana

so i biber

maslinovo ulje

Piprema

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Na malo maslinovog ulja propržite seckani crni luk. Zatim dodajte spanać i kuvajte dok ne omekša. Zasebno pomešajte rikotu sa spanaćem, solju i biberom. Napunite kanelone pripremljenom smesom. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sav materijal. Dno pleha premažite sa malo paradajz sosa pa rasporedite kanelone. Potom ih prelijte preostalim sosom. Kanelone pospite rendanim parmezanom i pecite 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

