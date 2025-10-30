KANELONI SA PARMEZANOM I SPANAĆEM
Potrebno je:
- 250 g kanelona
- 200 g svežeg spanaća
- 250 g rikote
- 1 glavica crnog luka
- 400 g paradajz sosa
- 50 g rendanog parmezana
- so i biber
- maslinovo ulje
Piprema
Rernu zagrejte na 180 stepeni. Na malo maslinovog ulja propržite seckani crni luk. Zatim dodajte spanać i kuvajte dok ne omekša. Zasebno pomešajte rikotu sa spanaćem, solju i biberom. Napunite kanelone pripremljenom smesom. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sav materijal. Dno pleha premažite sa malo paradajz sosa pa rasporedite kanelone. Potom ih prelijte preostalim sosom. Kanelone pospite rendanim parmezanom i pecite 25 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Zajecaronline/Trpeza/ N.B.
