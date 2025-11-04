Kalinić: Očekujem sjajnu atmosferu i pobedu protiv Panatinaikosa

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas da očekuje sjajnu atmosferu na meču protiv Panatinaikosa i dodao će njegov tim ići na pobedu u narednoj utakmici u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige.

“Crveno-beli” su zabeležili šest uzastopnih pobeda u Evroligi. Zvezda će u sredu, u slučaju pobede, imati priliku da izjednači klupski rekord po broju uzastopnih trijumfa u Evroligi.

Kalinić: Očekujem sjajnu atmosferu

“Lepa šansa da se izjednači taj rekord, ali ja recimo nisam ni znao za to. Mislim da je to posao za novinare i statističare, a mi samo želimo da nastavimo da igramo dobru košarku u Evroligi. Izgubili smo pre dva dana u Subotici i želimo da popravimo utisak. Mislim da će da bude sjajna atmosfera, sjajna utakmica i želimo pobedu i idemo na nju”, rekao je Kalinić na konferenciji za medije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.