Kalinić: Očekujem sjajnu atmosferu i pobedu protiv Panatinaikosa
Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas da očekuje sjajnu atmosferu na meču protiv Panatinaikosa i dodao će njegov tim ići na pobedu u narednoj utakmici u Evroligi.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige.
“Crveno-beli” su zabeležili šest uzastopnih pobeda u Evroligi. Zvezda će u sredu, u slučaju pobede, imati priliku da izjednači klupski rekord po broju uzastopnih trijumfa u Evroligi.
Kalinić: Očekujem sjajnu atmosferu
“Lepa šansa da se izjednači taj rekord, ali ja recimo nisam ni znao za to. Mislim da je to posao za novinare i statističare, a mi samo želimo da nastavimo da igramo dobru košarku u Evroligi. Izgubili smo pre dva dana u Subotici i želimo da popravimo utisak. Mislim da će da bude sjajna atmosfera, sjajna utakmica i želimo pobedu i idemo na nju”, rekao je Kalinić na konferenciji za medije.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
