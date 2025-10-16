Kalinić očekuje težak duel Crvene zvezde protiv Reala petom kolu Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas u Beogradu da očekuje težak meč protiv madridskog Reala u petom kolu Evrolige.

Utakmica između Crvene zvezde i Reala biće odigrana sutra od 19 časova u Beogradskoj areni.

“Očekujemo tešku utakmicu, igraju čvrsto, prilično fizički zahtevno, prljavo… Želimo da prenesemo energiju iz prošle utakmice, da budemo u ritmu. Manje-više su to stvari koje važe za Real u poslednjih 15 godina. Puno pik end rola sa Edijem Tavaresom, koji je izuzetno nezgodan. Mario Hezonja igra sjajno, svi momci koji su došli šutiraju sjajno, omogućavaju Tavaresu i kapacitetu da igraju iz reketa. Spremamo utakmicu, igramo non-stop, na dva-tri dana. To je ritam na koji smo navikli, znamo kako da se pripremimo”, rekao je Kalinić u obraćanju novinarima.

Košarkaši Reala su u prva četiri kola Evrolige zabeležili tri pobede i jedan poraz, dok Zvezda ima skor 2/2.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

