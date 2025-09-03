JUTRO TOPLO I SUNČANO! Tokom dana nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom!

JUTRO TOPLO I SUNČANO!

U Srbiji će danas biti pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde je za kratko vreme moguća veća količina padavina, uz grad i kratkotrajno jak vetar. Ujutru temperatura od 12 do 19, tokom dana u većni mesta od 24 stepena do 29 stepeni, na istoku i jugoistoku nešto toplije, do 32 stepena.

U Zaječaru, pre podne sunčano, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena. U četvrtak sunčano, posle podne moguća pojava grmljavine. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna 29 stepeni.

U četvrtak u Srbiji promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 25 do 29 stepeni, na istoku Srbije oko 32 stepena.

U petak pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, uveče na severu u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena.

Zajecaronline/J.V.

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.