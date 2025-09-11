Jutjub uvodi dodavanje zvuka na više jezika!

Američka platforma Jutjub pokrenula je funkciju dodavanja zvuka u video-snimke na više jezika, tako da milioni kreatora sadržaja sada mogu da dopru do šire publike.

Postepeno uvođenje funkcije širom sveta, koja je pokrenuta nakon dvogodišnjeg pilot-projekta, očekuje se u narednim nedeljama, prenosi Teh kranč.

Pre dve godine su ovu opciju mogli da koriste samo odabrani kreatori među kojima su bili popularni kuvar Džejmi Oliver i promoter nauke Mark Rober.

U početku su kreatori morali da koristiti treće strane za sinhronizaciju, dok Jutjub nije predstavio alat na bazi veštačke inteligencije za automatsku sinhronizaciju zasnovan na Gugl Džeminaj tehnologiji, koji oponaša ton i emocije kreatora.

Prosečno, kreatori koji su dodali audio-zapise na više jezika beležili su porast gledanosti za više od 25 odsto izvan primarnog jezika video-snimka.

Jutjub kanal Džejmija Olivera je čak utrostručio broj pregleda nakon uvođenja ove opcije, podseća tehnološki portal.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

