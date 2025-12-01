JKSP ”Zaječar” obaveštava da se nastavlja testiranje 24-časovne isporuke toplotne energije

U cilju dodatnog poboljšanja sistema daljinskog grejanja, Javno komunalno-stambeno preduzeće Zaječar obaveštava korisnike da je 24.11.2025.godine započeo testiranje 24-časovne isporuke toplotne energije krajnjim korisnicima uz adekvatno usklađivnje temperaturnog režima.

Testriranje će se nastaviti dok bude bilo potrebe za usklađivanjem rada novog sistema snabdevanja toplotnom energijom.

Zajecaronline/JKSP ”Zaječar”/ N.B.

