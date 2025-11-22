Jača krvnu sliku: Sok ovog ploda slovi za najzdraviji na svetu!

4 kg sveže ili zamrznute aronije

2 kg šećera

2 litra vode

Sok od 2 limuna

Priprema:

U velikoj šerpi zagrejati vodu i šećer dok se ne rastopi.

Dodati aroniju i kuvati dok ne provri.

Na kraju dodati limunov sok, promešati i procediti.

Sipati u sterilne staklene flaše i čuvati na hladnom.

Sirup se koristi razblažen sa vodom, kao jutarnji tonik ili dodatak čaju. Preporučuje se konzumacija ujutru, na prazan stomak, u količini od 1 do 2 kašike, navodi Krstarica.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

