Jača krvnu sliku: Sok ovog ploda slovi za najzdraviji na svetu!
Aronija (Aronia melanocarpa) je tamna bobica poreklom iz Severne Amerike, poznata po izuzetno visokom sadržaju antioksidanasa. U Srbiji se uzgaja sve češće, a koristi se u obliku soka, sirupa, čaja ili dodatka jelima.
Nutritivni profil aronije uključuje:
Vitamin C – jača imunitet i štiti ćelije od oksidativnog stresa
Vitamin A – podržava zdravlje očiju i kože
E vitamin – doprinosi regeneraciji tkiva
B kompleks – važan za nervni sistem i energiju
Minerale poput gvožđa, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma
Recept za domaći sirup od aronije
Potrebno je:
4 kg sveže ili zamrznute aronije
2 kg šećera
2 litra vode
Sok od 2 limuna
Priprema:
U velikoj šerpi zagrejati vodu i šećer dok se ne rastopi.
Dodati aroniju i kuvati dok ne provri.
Na kraju dodati limunov sok, promešati i procediti.
Sipati u sterilne staklene flaše i čuvati na hladnom.
Sirup se koristi razblažen sa vodom, kao jutarnji tonik ili dodatak čaju. Preporučuje se konzumacija ujutru, na prazan stomak, u količini od 1 do 2 kašike, navodi Krstarica.
Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.
