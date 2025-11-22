Izdvajamo Vesti Zdravlje

Jača krvnu sliku: Sok ovog ploda slovi za najzdraviji na svetu!

22.11.2025.
Aronija (Aronia melanocarpa) je tamna bobica poreklom iz Severne Amerike, poznata po izuzetno visokom sadržaju antioksidanasa. U Srbiji se uzgaja sve češće, a koristi se u obliku soka, sirupa, čaja ili dodatka jelima.

Nutritivni profil aronije uključuje:

Vitamin C – jača imunitet i štiti ćelije od oksidativnog stresa

Vitamin A – podržava zdravlje očiju i kože

E vitamin – doprinosi regeneraciji tkiva

B kompleks – važan za nervni sistem i energiju

Minerale poput gvožđa, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma

Polifenole i antocijanine – snažni antioksidansi koji štite krvne sudove

Recept za domaći sirup od aronije

Potrebno je:

4 kg sveže ili zamrznute aronije
2 kg šećera
2 litra vode
Sok od 2 limuna

Priprema:

U velikoj šerpi zagrejati vodu i šećer dok se ne rastopi.
Dodati aroniju i kuvati dok ne provri.
Na kraju dodati limunov sok, promešati i procediti.
Sipati u sterilne staklene flaše i čuvati na hladnom.
Sirup se koristi razblažen sa vodom, kao jutarnji tonik ili dodatak čaju. Preporučuje se konzumacija ujutru, na prazan stomak, u količini od 1 do 2 kašike, navodi Krstarica.



