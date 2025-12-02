„JA U OVOM GRADU ZAPOŠLJAVAM NAJVIŠE BOŠNJAKA“ Saša Mirković jasno poručio: „Hype je takav, nas vole ljudi na svim meridijanima“

Nakon velike kontroverze koja je nastala zbog fotografije Ace Lukasa sa Naserom Orićem, prvi put ekskluzivno govore uživo za Avaz TV pevač i njegov menadžer, čelnik Hype produkcije, Saša Mirković.

Oni su pričali o tome kako je fotografija sa Orićem nastala, o reakcijama koje su usledile, političarima koji pokušavaju da iskoriste ovu prenapuhanu aferu za jeftine poene, otkazivanju koncerta na Jahorini i mnogim drugim temama.

Aca Lukas je prokomentarisao nedavne napade i političke igre oko njegove osobe:

„Ovo nema veze s mojom odbranom. Ali boli me i nervira što se stalno vraćamo unazad. Nema nikakve potrebe za tim. Ljudi, ovo što se radi radi se zbog političkih poena. Nemojte da slušate ludake koji žele da nas ponovo podele bez ikakve potrebe. A za mene je lako – ja ću se odbraniti“, rekao je Lukas.

Njegov menadžer i čelnik Hype produkcije, Saša Mirković, dodao je:

„Aca je pevač i kod njega uvek imamo najbolju zabavu. Ali kada se desi ovakva situacija, ne mogu da tvrdim da sam politički nepismen. Vidim šta se dešava, i to sam nedavno rekao premijeru Severne Makedonije. Siniša Karan je novi predsednik RS i treba da se odvoji od Dodika, a ne da stoji pored čoveka koji kaže: ‘Karan neće ni da pita zašto nešto treba da uradi.’ Dodiku je Sud BiH oduzeo kredibilitet zajedno sa narodom RS i nema pravo da nastupa kao predsednik Republike Srpske.“

„Ja u ovom gradu zapošljavam najviše Bošnjaka. Hype je takav i nikada to nije dovedeno u pitanje. Nas vole ljudi na svim meridijanima. I ne može da kaže lažni predsednik da će nešto da zabrani. Može na Jahorini, na kojoj je dug 80 miliona“, dodao je Saša Mirković.

Pogledajte celu emisiju:

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

