Izdanja Fondacije ‘Braća Karić’ u Pozorišnom muzeju!

U okviru pratećeg programa 34. Festivala ,,Dani Zorana Radmilovića” u utorak 21. oktobra u 12 sati u Pozorišnom muzeju biće predstavljena izdanja Fondacije ,,Braća Karić”.

Svoje pesme iz knjige za decu ,, Šašavi stihovi i pesme, jer biti dete zaboraviti se ne sme ” sa mališanima će podeliti autorka Maja Milosavljević Marković dok će o izdanjima iz edicije ,,Srećna planeta” govoriti Nataša Jakovljević ispred Fondacije.

Ulaz je slobodan!

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru /N.B.

