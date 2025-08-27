IT stručnjaci upozoravaju: Ovako gašenje može oštetiti računar

Navika koja deluje bezopasno može ozbiljno da ošteti vaš računar. IT stručnjaci upozoravaju da mnogi nesvesno skraćuju vek trajanja svojih uređaja.

Većina korisnika misli da je dovoljno pritisnuti dugme i ostaviti računar da se ugasi kako zna. Međutim, nasilno gašenje računara ili pritiskanje dugmeta „power“ bez standardnog procesa isključivanja može dovesti do ozbiljnih problema, piše „Telegraf“. Takva praksa često uzrokuje oštećenje podataka, kvar sistema i smanjenje pouzdanosti hard diska.

Kada prekinete napajanje dok sistem radi, operativni sistem ne uspeva da pravilno zatvori programe i procese. To može da dovede do grešaka u fajlovima, nemogućnosti pokretanja sistema i skupih popravki. Stručnjaci ističu da je ovaj problem jedan od najčešćih uzroka kvarova kod korisnika koji misle da tako „štede vreme“.

Kako pravilno gasiti računar

Računar treba uvek isključivati kroz opciju „Shut Down“ u meniju sistema. Na taj način se svi procesi uredno zatvaraju, podaci bezbedno čuvaju, a hard disk i memorija ostaju u ispravnom stanju. Ako računar često „zamrzne“, bolje je pronaći uzrok nego ga gasiti na silu. Redovno ažuriranje sistema i antivirusna zaštita takođe sprečavaju probleme koji dovode do prinudnog gašenja.

Zajecaronline/Bizportal/Telegraf/N.B.

