ISPLIVALE PREPISKE KAO DOKAZ! Kafe Roma i Aca Lukas POŠTOVALI SVA PRAVILA! HYPE TV EKSKLUZIVNO! (VIDEO)

Kao što smo već ranije pisali, Kafe Roma objavio je javni demanti vezan za saopštenje MUP-a Republike Severne Makedonije o detaljima pritvora Ace Lukasa dok je nastupao u pomenutom klubu u Kavadarcima.

Kako se dalje tvrdi, Kafe Roma je poštovala pravila, to veče su radili sa svim potrebnim dozvolama i po zakonu, a to isto su mogli i da kažu za Acu Lukasa.

Prenosimo sve u celosti:

„Kontrola je započela od 23:00 do 00:10 časova.

Javna površina (trotoar) nije korišćena, jer smo poštovali rešenje opštine.

Objekat Roma kafe bio je izdat pod zakup, potkrepljeno pisanim ugovorom sa firmom Blek-Hol Dooel, u kojem su precizno utvrđene obaveze i prava organizatora. U tom pravcu želim da istaknem da su inspekcije iz DPI, Poreske uprave, Inspektorata za rad, MUP-a i Opštine nadzor vršile nad odgovornim licima iz Blek-Hol Dooel.

Što se tiče bezbednosti, želim posebno da naglasim da sam na dan događaja bio pozvan na sastanak u Policijsku stanicu u Kavadarcima. Kao i kod nadležnih inspektorata. Na tom sastanku su mi jasno saopšteni zaključci da su uslovi i smernice koje je dostavio gradonačelnik ispunjeni za održavanje događaja. Osim dela koji se odnosi na broj posetilaca. Sa moje strane, sve što je dogovoreno preneto je u celosti organizatorima.

Ukoliko bismo na sastanku zaključili da postoji opasnost po bezbednost, događaj je morao biti prekinut pre samog početka.

#hypetvportal ♬ original sound – hypetvportal.rs @hypetvportal.rs “Gradonačelnik radi PR za premijera Mickoskog i ministra unutrašnjih poslova Toskovskog. Zato pominju tragediju u Kocanima. U Kavadarcima će se u decembru navodno održati kongres VMRO-DPMNE, na kojem Mickoski treba ponovo da bude izabran za predsednika, i zbog toga se navodno pravi ova drama da bi se pokazalo da gradonačelnik i ministarstva „rade“. #hypetv

ISPLIVALE PREPISKE KAO DOKAZ!

Zbog toga sam u dilemi kada je reč o bezbednosti koju gradonačelnik pominje, jer ako je postojala opasnost, zašto su na događaju bili prisutni članovi njegove porodice. Kao i moja porodica, zajedno sa svim ostalim posetiocima?

Najodgovornije tvrdim da je objekat Roma kafe imao najbezbednije moguće uslove, a gradonačelnik to lično veoma dobro zna iz svojih ličnih boravaka u Roma kafeu.

Ukoliko sam eventualno načinio neki propust, za to ću dodatno odgovarati.

Hvala vam mnogo.“

Zajecaronline/Hypetv

