IPAK NE UČESTVUJU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Oglasio se ministar sporta Irana

Ministar sporta Irana Ahmad Donjamali izjavio je da fudbalska reprezentacija Irana neće učestvovati na Svetskom prvenstvu, koje će od 11. juna do 19. jula ove godine biti održano u SAD, Meksiku i Kanadi, preneo je danas Rojters.

Donjamali je rekao da njegova zemlja neće igrati na SP zbog toga što su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne udare na Iran i ubili iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Ali Hamneija.

“S obzirom na činjenicu da je ovaj korumpirani režim ubio našeg vođu, ni pod kojim okolnostima ne možemo da učestvujemo na SP”, rekao je iranski ministar sporta za državnu televiziju, preneo je Rojters.

“Naša deca nisu bezbedna i ne postoje uslovi za naše učešče na SP. Za osam ili devet meseci nametnuta su nam dva rata i ubijeno je nekoliko hiljada naših građana. Zbog toga nemamo mogućnost da učestvujemo na Mundijalu”, naveo je Donjamali.

Fudbalska reprezentacija Irana bi na SP trebalo da igra u grupi G protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.

Rojters je preneo da se FIFA za sada nije oglasila povodom odluke FS Irana.

Zajecaronline.com/tanjug

