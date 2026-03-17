INVESTICIJA VREDNA 600.000€: U Boru puštene u rad četiri bazne MTS stanice

Telekom Srbija je danas u Boru pustio u rad četiri bazne MTS stanice, a generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je celokupna investicija pokrivanja opštine Bor kvalitetnim signalom mobilne telefonije vredna 600.000 evra.

“U Gornjanima, Tandi, Beloj Reci i Zlotu već smo pustili bazne stanice i možete da vidite kakva je pokrivenost mobilne telefonije”, rekao je Lučić.

Prema njegovim rečima, na ovaj način se rešava i problem fiksne telefonije u ova četiri sela, a Telekom planira u narednih 10 dana da pusti u rad i petu baznu stanicu u okolini Bora.

Lučić je izrazio uverenje da će građanima značiti kvalitetna mobilna mreža u tim seoskim sredinama.

“Zahvalio bih se predstavnicima opštine Bor na njihovoj inicijativi, a montiraćemo još jednu stanicu i to u sledećih 10 dana. Nadam se da će to pomoći da određen broj ljudi ostane ovde da živi, jer kad imate dobru internet mrežu možete živeti bilo gde, pošto se dosta poslova nalazi na internetu”, rekao je Lučić.

Direktor osnovne škole Branko Radičević u Boru i prvi kandidat na listi SNS za predstojeće lokalne izbore u tom gradu Raša Petković naveo je da je danas realizovano ono što je traženo.

“Poslušali smo potrebe meštana ova četiri sela, koji su tražili da se poboljša signal koji im je jako bitan. To svi znamo, živimo u virtualnom vremenu gde je bez dobrog signala teško funkcionisati. Opstanak na selu i te kako zavisi i od toga”, rekao je Petković.

On je dodao da je Bor u proteklom periodu uložio blizu dve milijarde dinara u putnu infrastrukturu, kao i da se trenutno radi na poboljšanju prenosa električne energije u tom kraju.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

