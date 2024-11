Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da i ove sedmice daju krv

Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da daju krv

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i tokom ove sedmice daju krv. Kako se navodi, trenutno najviše nedostaju krvne grupe A i nulta negativna.

Krv se može dati u ovoj ustanovi, koja se nalazi u ulici Svetog Save 39, i to radnim danima od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Kako se novodi, organizuju se i akcije na terenu, a danas dobrovoljnim davaocima svoja vrata otvaraju Pravoslavni bogoslovski fakultet od 10 do 15 sati i Hemijski fakultet od 10 do 16 časova, kao i Kulturno-umetničko društvo “Čukarica” od 14 do 18.30 sati.

Sutra, 6. novembra, akciji se pridružuju zaposleni u “Telekomu Srbija”.

U četvrtak, 7. novembra, krv se može dati u Centru za kulturu Lazarevca i u Crvenom krstu Obrenovca.

Dve akcije su planirane i u školama, u Elektrotehničkoj školi “Nikola Tesla” i XIII beogradskoj gimnaziji.

U petak, 8. novembra, transfuziološki autobusi će se nalaziti ispred Starog Merkatora i ispred Doma zdravlja u Požeškoj.

U subotu, 9. novembra, transfuziološki autobusi će biti na dve lokacije, u “Ritejl parku” u Borči od 10 do 15 sati i kod Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg od 9 do 14 časova.

