Zavod za transfuziju krvi uputio apel: “Dajte krv za povređene u tragediji u Novom Sadu”

Zavod za transfuziju krvi uputio apel!

Na starom delu Železničke stanice u Novom Sadu nešto pre 12 časova urušio se deo nadstrešnice. Na terenu je veliki broj vozila vatrogasne službe i Hitne pomoći.

Staklena terasa stare novosadske Železničke stanice pala je danas oko 12 sati, iznad ulaznih vrata u objekat stanice.

Na licu mesta su ekipe Hitne pomoći i policije, a prema prvim informacijama najmanje jedna osoba je poginula i ima povređenih. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine pozvali su građane da se odazovu i daju krv.

– Još uvek ne znamo tačan broj povređenih u nesreći koja se dogodila na Železničkoj stanici. U ovom trenutku značilo bi da nam se davaoci krvi odazovu. Trenutne rezerve krvi O i A krvne grupe su smanjene – piše u saopštenju Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Krv mogu da daju sve zdrave osobe muškog i ženskog pola od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove i kriterijume nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda, koji se obavlja u sklopu davanja krvi.

– Svako ko se dobro oseća i smatra da je zdrav može biti potencijalni davalac krvi. Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je svaki radni dan do 7 do 19h, i prvu subotu od 8 do 12h – piše u saopštenju.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.