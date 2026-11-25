Horor: U napadima na sela u Nigeriji ubijeno 30 osoba

Najmanje 30 osoba ubijeno je, a kuće su zapaljene u napadima osumnjičenih naoružanih ekstremista na sela u saveznoj državi Niger, u centralnoj Nigeriji, izjavili su danas lokalni stanovnici, navodeći da je napad bio osveta zbog ubistva većeg broja lokalnih stočara iz naroda Fulani nekoliko dana ranije u istoj oblasti.

Seoski starešina koji je uspeo da pobegne tokom napada izjavio je da su naoružani napadači zauzeli pojedina sela i sprečavali izvlačenje tela stradalih nakon sinoćnjih napada, prenosi Rojters.

Napad je usledio nakon onoga što su pripadnici naroda Fulani opisali kao osvetnička ubistva u oblasti Borgu tokom vikenda.

Oni tvrde da su najmanje 64 pripadnika njihove zajednice ubijena nakon što su naoružani napadači upali u selo Luman-Bare i ubili lokalnog tradicionalnog poglavara i četiri člana njegove porodice.

Horor: U napadima na sela u Nigeriji ubijeno 30 osoba

Guverner savezne države Niger, Umaru Bago, posetio je danas oblast Borgu i najavio isplatu odštete od dva miliona naira, odnosno oko 1.140 evra, porodici svake ubijene osobe.

Istovremeno je pozvao na dijalog i miran suživot zajednica.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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