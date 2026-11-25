Horor: U napadima na sela u Nigeriji ubijeno 30 osoba
Najmanje 30 osoba ubijeno je, a kuće su zapaljene u napadima osumnjičenih naoružanih ekstremista na sela u saveznoj državi Niger, u centralnoj Nigeriji, izjavili su danas lokalni stanovnici, navodeći da je napad bio osveta zbog ubistva većeg broja lokalnih stočara iz naroda Fulani nekoliko dana ranije u istoj oblasti.
Seoski starešina koji je uspeo da pobegne tokom napada izjavio je da su naoružani napadači zauzeli pojedina sela i sprečavali izvlačenje tela stradalih nakon sinoćnjih napada, prenosi Rojters.
Napad je usledio nakon onoga što su pripadnici naroda Fulani opisali kao osvetnička ubistva u oblasti Borgu tokom vikenda.
Oni tvrde da su najmanje 64 pripadnika njihove zajednice ubijena nakon što su naoružani napadači upali u selo Luman-Bare i ubili lokalnog tradicionalnog poglavara i četiri člana njegove porodice.
Horor: U napadima na sela u Nigeriji ubijeno 30 osoba
Guverner savezne države Niger, Umaru Bago, posetio je danas oblast Borgu i najavio isplatu odštete od dva miliona naira, odnosno oko 1.140 evra, porodici svake ubijene osobe.
Istovremeno je pozvao na dijalog i miran suživot zajednica.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Dodaj komentar