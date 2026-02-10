HLADNOĆA NE POPUŠTA U TIMOČKOJ KRAJINI: Sutra u Zaječaru oblačno bez padavina

Sutra se očekuje toplije vreme, u košavskom području i dalje vetrovito, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne biće pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost.

Posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Prestanak košave prognozira se u petak.

Najniža temperatura biće od -2 do 5 stepeni, a najviša od 12 do 16.

U Timočkoj Krajini očekuje se oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 1 stepen.

Sutra u Zaječaru oblačno i suvo. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 1° C.

U četvrtak će biti toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni, ali i dalje u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju.

Tokom dana očekuje se promenljivo vreme sa dužim sunčanim periodima, a uveče i tokom noći novo naoblačenje sa kišom sa zapada.

U petak se očekuje malo hladnije vreme uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Tokom dana biće oblačno sa slabom kišom, a sredinom dana očekuje se prestanak padavina u severnim, a do kraja dana u svim predelima Srbije uz postepeno razvedravanje.

U subotu će biti pretežno sunčano, ali se krajem dana očekuje novo naoblačenje sa kišom.

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i hladnije, posle podne uz dalji pad temperature kiša će kratkotrajno preći u sneg.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

