HLADNO VREME I SNEG U ZAJEČARU: Oprez zbog moguće poledice, magle i odrona

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći dao dana istočni i jugoistočni.

Danas, zbog jakih snežnih pljuskova, popodne se u Zaječaru može činiti hladnije. Predviđa se mala verovatnoća slabe kiše ili susnežice.

Tokom dana, temperatura će dostići maksimum od 1°C, što je malo više od minimuma od -1°C koji se očekuje tokom noći.

Oprez zbog moguće poledice, magle i odrona

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.27 časova, saopštilo je da na putevima I, II i III prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara na pojedinim deonicama na teritoriji Valjeva, Čačka, Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara i Zaječara, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Zajecaronline/Tanjug/aladin.info/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.