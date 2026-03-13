HLADNO JUTRO, SUNČANO TOKOM DANA: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend
U Srbiji će u subotu, 14. marta nakon hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od -2 do 8, a najvišom od 17 do 21 stepen, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.
Sutra nas u Zaječaru očekuje sunčano vreme i dobra vidljivost. Najviša dnevna temperatura biće prijatnih 15°C, dok će najniža temperatura biti hladnih 2°C.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do subote, 21. marta, očekuje se nastavak stabilnog vremena.
Do ponedeljka, 16. marta, u većini mesta biće sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20, u košavskom području i vetrovito, a od utorka do kraja perioda promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura.
Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info
