Hladna ili ključala voda za kuvanje jaja? Evo saveta kuvarice za savršen rezultat

Jednostavna radnja, a ipak treba znati nekoliko trikova da bi jaja bila dobro skuvana. Poznata američka kuvarica Meri Frensis Kenedi Fišer preminula je 1992. godine, ali je nedavno objavljen ponovo njen kuvar pod nazivom „How to Cook a Wolf“ iz 1942. godine, u kojem Meri objašnjava kako pravilno skuvati jaja i zašto su mnoge uobičajene metode pogrešne.

Ona ističe da izraz „kuvati jaja“ nije sasvim tačan jer se jaja zapravo ne kuvaju na pravi način. Kada jaje ubacite u ključalu vodu, žumance ostaje sirovo, dok se belance skuva brzo. Cilj je da se svi delovi jajeta skuvaju ravnomerno i istovremeno.

Zato predlaže dve metode koje, prema njenom iskustvu, daju najbolje rezultate:

Prvi način

Da biste sprečili pucanje ljuske, prvo prelijte jaje hladnom vodom, a zatim ga stavite u ključalu vodu. Kuvajte na laganoj vatri koliko želite. Ova metoda omogućava da se jaje skuva ravnomerno i brzo, ali bez pucanja ljuske.

Hladna ili ključala voda za kuvanje jaja?

Drugi način

Uronite jaje u hladnu vodu u manjoj šerpi, pa brzo zagrejte vodu do ključanja. Čim voda proključa, jaje je gotovo za jelo. Ova metoda je jednostavnija, ali ljuska može biti malo teža za guljenje.

Ove metode daju jaja koja su uglavnom mekša, pa su idealne za one koji ne vole tvrdo kuvana jaja.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

