HITNA POMOĆ BEOGRAD: Zaposleni traže neopozive ostavke Čolakovića, Petrovićeve i Miletića – tvrde da su vozila vožena na skupove SNS-a dok su građani čekali

HITNA POMOĆ BEOGRAD!

Deo zaposlenih Zavoda za urgentnu medicinu Beograd zatražio je neopozive ostavke direktora prim. dr Gorana Čolakovića, pomoćnice direktora službe zdravstvene delatnosti prim. dr Snežane Petrović i glavnog medicinskog tehničara Miće Miletića (poznatog kao Bagi).

U saopštenju koje su, kako navode, sa potpisima dostavili direktoru, zaposleni ističu da je poverenje u rukovodstvo duboko narušeno.

Navode da zaposleni koji izlaze na teren često nemaju dovoljno lekova i druge opreme. Da su vozila tehnički neispravna i nebezbedna, da prokišnjavaju i da u njima nedostaje potrebna oprema za pružanje hitne medicinske pomoći.

Posebno oštre optužbe odnose se na navodno nenamensko korišćenje vozila: tvrde da su ista vozila korišćena za prevoz ljudi na političke skupove Srpske napredne stranke (SNS). Dok su građani čekali pomoć zbog nedovoljnog broja raspoloživih ekipa.

Dodatno, pojedinim zaposlenima je, prema njihovim rečima, produžavanje ugovora o radu (posle isteka ugovora na određeno) uslovljavano odlaskom na stranačke skupove. Deo kolega je, kako se navodi, trpeo pritiske i dobijao upozorenja pred otkaz zbog političkih stavova koji se razlikuju od stavova rukovodstva. Zaposleni takođe tvrde da se ne poštuje pravo na pauzu tokom 12-časovnih smena, što ugrožava i pacijente i prava radnika. Najavljuju da će spisak svih nepravilnosti dostaviti državnim organima nadležnim za nadzor rada Zavoda.

„Hitna pomoć pripada građanima, a zaposleni koji svakodnevno učestvuju u radu Zavoda imaju pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo kada više nemaju poverenja u one koji rukovode radom Zavoda“, stoji u saopštenju.

Zaposleni poručuju da u opisanoj atmosferi straha i pritisaka nije ugroženo samo njihovo dostojanstvo. Već i poverenje građana u službu od koje očekuju pomoć kada su im životi ugroženi.

Podsećanja radi, Zavod za urgentnu medicinu Beograd je u prethodnim mesecima dobio novu zgradu od oko 8.000 kvadrata, novu garažu i vozila. A investicije su predstavljane kao značajno unapređenje službe.

Direktor Goran Čolaković je tada isticao poboljšanja u kol centru i kapacitetima.

Do objavljivanja vesti nije bilo zvanične reakcije rukovodstva Zavoda na zahteve zaposlenih. Navodi traže hitnu proveru nadležnih organa.

Zajecaronline/J.V.

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