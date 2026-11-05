Dve devojčice rođene u zaječarskom porodilištu tokom proteklog dana

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu, 4. novembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 45 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 24 puta, od toga je 14 intervencija u službi, dok je 10 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 111 školske dece i 84 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 13 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu rođene su dve devojčice.

Zajecaronline/N. S.

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