Estradni menadžer – “bandit i mafijaš” Velibor Popović Pop ne sme da dođe u Srbiju jer se plaši hapšenja pošto više ne može da ga štiti SNS kartel kome je podvodio pevačice!

Estradnu scenu potresaju ozbiljni navodi o pretnjama, ucenama i nasilju nad pevačima. Kriminalac i „estradni menadžer“ Velibor Popović Pop, već neko vreme ne sme da dođe u Srbiju, zbog straha od hapšenja. Više ne može da ga štiti SNS kartel kome je podvodio pevačice.

Prema pisanju medija dovodi se u vezu sa sumnjama da je naručio bombaški napad na kuću Zdravka Čolića. U međuvremenu, pažnju javnosti privukao je i slučaj pevača Uroša Živkovića, kome je zapaljen automobil na Banovom brdu.

Prema pisanju medija, ovaj „estradni menadžer“ i kriminalac već neko vreme boravi van Srbije, zbog straha da bi po povratku mogao da se nađe pred nadležnim organima.

– Mi sa estrade znamo kako taj šablon funkcioniše. Kad neko od kolega odbije da plati reket i jednostavno ne želi da učestvuje u tom iznuđivanju novca, vrlo brzo počne da dobija „prijateljske savete“, a onda i pretnje preko zajedničkih prijatelja i saradnika. Kad ni to ne uspe, slede dalji koraci: šalju im ljude na kućnu adresu, zatim dolaze pred nastup u klubove u kojima treba da pevaju i od gazde uzmu sav novac na ruke, pa pevač to veče peva za džabe. Ima i radikalnijih metoda. Bilo je slučajeva da ih ti mafijaši postrojavaju i šamaraju po bekstejdžu, posebno u dijaspori. Neke od baš poznatih kolega su i gepekovali. Strpaju ih u auto, vozikaju po gradu i ostave ih nasred puta u nedođiji bez telefona. Naravno, skoro niko od kolega iz straha ne sme da prijavi sve ovo policiji jer se plaše da će im posle toga biti još gore – rekao je obavešten izvor.

Uroš već dve godine trpi pritiske

Izvor blizak estradnim zvezdama tvrdi da je Uroš Živković navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima iz kriminalnog miljea. Kako se spekuliše, Urošu su skoro dve godine na razne načine pokušavali da sabotiraju karijeru. Dešavalo se mnogo puta da mu budu otkazani nastupi ili da u klubovima u koima peva budu dojave o bombama, za koje se ispostavi da su lažne.

– To traje već dugo. Uroš nije hteo da pristane na ucene, da se prikloni tom kriminalnom klanu, jer oni uzimaju polovinu novca od koncerata. Oni su ga upozoravali da bez njih neće moći nigde da nastupa jer oni drže šapu na najvećim klubovima u regionu i dijaspori, ali Uroš je nekako uspevao da ih zaobiđe i sve vreme je imao tezge. To ih je još više razbesnelo, pa su počeli da mu se svete, kako inače rade i drugim pevačima. Najpru krene sabotaža, otkazivanje nastupa i slično, a ako to ne upali i ne natera pevača da popusti, primenjuju se radikalnije mere, poput ove sa paljenjem auta. Videli ste kako je Čola prošao, to su ljudi iz istog klana – naveo je izvor.

Prema pisanju domaćih medija, policija detaljno proverava navode prema kojima je Živković tokom razgovora sa nadležnim organima izjavio da su mu pre nekoliko dana navodno upućene pretnje, uz zahtev da pripremi određenu količinu novca. Inspektori proveravaju sve komunikacije, pozive i poruke koje su prethodile incidentu kako bi se utvrdilo da li iza podmetanja požara stoji pokušaj iznude ili je reč o opomeni,

I slučaj Zdravka Čolića u fokusu istrage

Ovi navodi ponovo su otvorili pitanje bezbednosti poznatih ličnosti, posebno nakon bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića na Dedinju. Prema pisanju medija, „estradni menadžer“ i kriminalac o kome se govori dovodi se u vezu sa sumnjama u naručivanje tog napada.

Zajecaronline/Kurir/Telegraf/J.V.

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