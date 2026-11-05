Uhapšen pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeni su pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova P.V. Uhapšena je i D.M, predsednica Komisije Pokrajnskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava zbog sumnje da su zloupotrebom položaja naneli štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine od 130 miliona dinara.

Oni su osumnjičeni za izvršenje produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Uhapšen pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova

Sumnja se da je P.V, kao službeno lice – pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D.M, kao službeno lice – predsednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.

Fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000,00 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava – rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta. Istovremeno su osumnjičeni P.V. i D.M. pričinili štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine u iznosu od 130.900.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni u tužilaštvo na saslušanje.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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