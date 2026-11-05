Uhapšen pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeni su pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova P.V. Uhapšena je i D.M, predsednica Komisije Pokrajnskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava zbog sumnje da su zloupotrebom položaja naneli štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine od 130 miliona dinara.
Oni su osumnjičeni za izvršenje produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Uhapšen pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova
Sumnja se da je P.V, kao službeno lice – pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D.M, kao službeno lice – predsednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.
Fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000,00 dinara, nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava – rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta. Istovremeno su osumnjičeni P.V. i D.M. pričinili štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine u iznosu od 130.900.000 dinara.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni u tužilaštvo na saslušanje.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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