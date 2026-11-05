DOK NAROD BROJI DINARE, KUM SLAVI U VENECIJI: Tri miliona evra za 50. rođendan Vučićevog kuma – Dva čartera, privatni mlaznjaci i estrada (VIDEO)

DOK NAROD BROJI DINARE, KUM SLAVI U VENECIJI

Dok se prosečan građanin Srbije bori sa poskupljenjima i izvršiteljima, Nikola Petrović, kum bivšeg predsednika Aleksandra Vučića i nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, proslavio je 50. rođendan u martu 2024. godine trodnevnim boravkom u Veneciji. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, organizacija proslave navodno je koštala oko tri miliona evra.

Za potrebe gostiju sa beogradskog aerodroma podignuta su dva čarter leta kompanije Air Serbia, dok su pojedini gosti putovali privatnim avionima. Među prisutnima su, prema istim navodima, bili ministri, poslovni ljudi i pripadnici političke scene. Gosti su u Veneciji prevoženi privatnim vodenim taksijima i smeštani u luksuzne hotele. A večere i zabave održavane su u istorijskim palatama.

Glavno mesto boravka bio je kompleks The St. Regis Venice, sačinjen od pet istorijskih venecijanskih palata, među kojima je i Palata Badoer Tiepolo iz 17. veka, sa pogledom na Veliki kanal. Apartmani sa pogledom na kanal, prema navodima, koštaju oko 6.000 evra po noći. Za zabavu su angažovani pevači Aca Pejović, Saša Matić, Petar Grašo i Marija Šerifović.

Detalji o tačnim troškovima, spisku gostiju i izvoru sredstava nisu zvanično potvrđeni.

Zajecaronline/V.J.

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