HAPŠENJE U NEGOTINU: Brutalno pretukli četrdesetosmogodišnjeg muškarca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu uhapsili su B. A. (1996) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i M. R. (1977) i J. T. (1981), takođe iz Negotina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

Sumnja se da su oni 8. marta na ulici, nakon kraće rasprave, napali četrdesetosmogodišnjeg muškarca i više puta ga udarili, kao i da mu je B. A. naneo tešku telesnu povredu.

Četrdesetosmogodišnji muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Klinički centar u Nišu.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Negotinu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni tužiocu.

Zajecaronline.com/Alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.