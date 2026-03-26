Hapšenje u Boru: Manja količina marihuane otkrivena kod osumnjičenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su A. S. (36), zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok će protiv A. P. (39) podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je na ulici kod osumnjičenih pronašla manju količinu marihuane, dok je u stanu A. S. nađeno oko 1,3 kilograma marihuane i vagica za precizno merenje, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

