Haos na snimanju emisije „Tok šou – Druga šansa“: Voditelj „pecnuo“ kandidata „Hype Zvezda“, on krio da je oženjen

U emisiji „Tok šou – Druga šansa“ u sklopu muzičkog spektakla „Hype Zvezde“, svoje utiske o učešću pričala su četiri takmičara koja su napustila šou!

Reč je o emisiji u kojoj govore kandidati koji su ispali u prošloj emisiji, a ugostio ih je voditelj Milovan Stijović. Svoje utiske sa gledaocima podelili su takmičari Slaven Bačić iz Ljubljane, Pejo Budeš iz Nemačke, Damjan Pejić iz Prijedora i Lazar Grković iz Sarajeva.

U jednom trenutku voditelj je Slavena upitao zašto je krio da je oženjen i zašto je to otkrio tek kada mu je nabacivao koleginicu.

„Nisam krio, nego ti nisi dobro slušao pre kada sam o tome pričao“, stidljivo je rekao Slaven.

Potom se u priču ubacio Lazar koji je upitao Milovana zašto njemu nije nabacivao devojku.

„Zar ti nemaš nešto sa Aleksandrom takmičarkom? Meni deluje da ima nečega između vas dvoje“, rekao je sumnjičavi Milovan.

Lazar je potom odgovorio:

„Sa Aleksandrom, ma ne….Aleksandra je brat“.

Haos na snimanju emisije „Tok šou – Druga šansa“

Ipak, ovo nije konačan kraj. Takmičari koji su ispali u ovom krugu, mogu da se vrate u polufinalu takmičenja, a za njihov povratak možete da glasate putem „HypeTV“ aplikacije.

Zajecaronline/Hypetv.rs

