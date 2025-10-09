HAMAS PROGLASIO KRAJ RATA U GAZI!

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da palestinska grupa danas proglašava „kraj rata“ i izjavio da to označava početak „trajnog primirja“.

Halil al Haja, koji je preživeo izraelski napad na zvaničnike Hamasa u Kataru prošlog meseca. Rekao je da sporazum uključuje otvaranje prelaza Rafa u oba smera.

Dodao je da će sporazum dovesti do puštanja svih zatvorenih palestinskih žena i dece i da je Hamas dobio garancije od posrednika i američke administracije koja potvrđuju da je rat potpuno završen.

S druge strane, Osama Hamdan, kaže da „nijedan Palestinac ne prihvata razoružanje“ i da Palestinci „trebaju oružje i otpor“, preneo je Reuters.

Izjava je u suprotnosti s jednim ključnim elementom mirovnog plana Donalda Trampa za Gazu od 20 tačaka. Koji poziva na razoružanje Hamasa. Takođe se čini i da je u suprotnosti s izjavama drugih čelnika Hamasa.

🚨 #ÚLTIMAHORA | En un discurso televisado, el líder interino de Hamás, Khalil al Hayya, anunció: “Declaramos hoy el fin de la guerra y el inicio de un alto el fuego permanente”. Visita 🌐 https://t.co/3UgHIDRypN y síguenos en @atiemponot. pic.twitter.com/SWVNfxCms1 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 9, 2025



Ranije danas, portparol izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu „u roku od 24 sata“ nakon što se održi pun sastanak izraelske vlade.

Izvor iz izraelske vlade rekao je za Reuters da je sastanak bezbednosnog kabineta sada završen i da će se ministri sada sastati kako bi glasali o tome hoće li ratifikovati sporazum o primirju.

Zajecaronline/Alo/I.R.

