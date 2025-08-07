Gradsko veće Bora odbilo poskupljenje grejanja!

Članovi Gradskog veća u Boru nisu usvojili predlog odluke o povećanju cena grejanja, koji je zahtevao 75% poskupljenje za domaćinstva i 105% za privredu.

Umesto toga, usvojeno je rešenje koje omogućava povećanje komunalnih usluga za Toplanu do 20%, što je predloženo i za druga komunalna preduzeća, a biće naknadno razmatrano.

Na sednici je odobreno više od 27 miliona dinara za finansiranje pet projekata crkava i verskih zajednica u okviru drugog konkursa, dok će biti raspisan još jedan konkurs jer je ostalo više od 20 miliona dinara.

Takođe, usvojen je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.

Zajecaronline/rtvbor/N.B.

