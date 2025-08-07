Izdvajamo Politika Timočka krajina Vesti

Gradsko veće Bora odbilo poskupljenje grejanja!

07.08.2025.
foto:facebook/Lokalna.samouprava.Bor

Gradsko veće Bora odbilo poskupljenje grejanja!

Članovi Gradskog veća u Boru nisu usvojili predlog odluke o povećanju cena grejanja, koji je zahtevao 75% poskupljenje za domaćinstva i 105% za privredu.

Umesto toga, usvojeno je rešenje koje omogućava povećanje komunalnih usluga za Toplanu do 20%, što je predloženo i za druga komunalna preduzeća, a biće naknadno razmatrano.

Na sednici je odobreno više od 27 miliona dinara za finansiranje pet projekata crkava i verskih zajednica u okviru drugog konkursa, dok će biti raspisan još jedan konkurs jer je ostalo više od 20 miliona dinara.

Takođe, usvojen je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.

Zajecaronline/rtvbor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar