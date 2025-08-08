GIBANICA SA JOGURTOM I PAVLAKOM

Potrebno je:

500 g kora za pitu

400 g sitnog sira

3 jaja

250 ml jogurta

200 ml kisele pavlake

100 ml ulja

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Rernu zagrejte na 190 stepeni. U jednoj posudi umutite jaja, jogurt, pavlaku, ulje, prašak za pecivo i so. Zatim dodajte sir i dobro sjedinite. Zgužvajte kore pa ih umačite u smesu i ređajte u pleh. Prelijte ostatkom smese. Pecite gibanicu oko 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 190 stepeni. Pustite da odmori 15 minuta pa secite.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!