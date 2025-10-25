Fudbaleri Rijeke pobedili Spartu u Ligi konferencije

Fudbaleri Rijeke pobedili su juče na svom terenu Spartu iz Praga rezultatom 1:0 u utakmici drugog kola Lige konferencije, koja je u četvrtak prekinuta zbog natopljenog terena.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Danijel Adu Ađej u 75. minutu.

Utakmica u Rijeci je počela u četvrtak od 18.45 časova, a prvi put prekinuta posle 13 minuta igre zbog natopljenog terena usled jake kiše.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

