Fudbaleri Japana savladali Brazil!

Fudbalska reprezentacija Japana pobedila je danas selekciju Brazila rezultatom 3:2 (0:2) u prijateljskom meču koji je odigran u Tokiju.

Fudbaleri Brazila su posle prvih 45 minuta vodili 2:0 golovima Paula Enrikea u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu.

Japan je u drugom poluvremenu uspeo da postigne tri gola i da stigne do pobede. Strelci za selekciju Japana bili su Takumi Minamino u 52, Keito Nakamura u 62. i Ajase Ueda u 71. minutu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…