Fudbaleri Japana savladali Brazil!

14.10.2025.
foto: Pixabay

Fudbalska reprezentacija Japana pobedila je danas selekciju Brazila rezultatom 3:2 (0:2) u prijateljskom meču koji je odigran u Tokiju.

Fudbaleri Brazila su posle prvih 45 minuta vodili 2:0 golovima Paula Enrikea u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu.

Japan je u drugom poluvremenu uspeo da postigne tri gola i da stigne do pobede. Strelci za selekciju Japana bili su Takumi Minamino u 52, Keito Nakamura u 62. i Ajase Ueda u 71. minutu.

