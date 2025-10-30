Fudbaleri Dubočice i Vršca se plasirali u osminu finala Kupa Srbije

Fudbaleri Dubočice iz Leskovca i Vršca plasirali su se danas u osminu finala Kupa Srbije.

Dubočica je u Surdulici posle penala pobedila Mladost iz Lučana ukupnim rezultatom 5:3, nakon što je posle 90 minuta igre bilo 1:1.

Džejkob Abosa je u osmom minutu doveo Dubočicu u prednost, a Ognjen Alempijević je u 65. minutu pogodio za izjednačenje. Ekipa iz Leskovaca u penal seriji bila bolja rezultatom 4:2.

Vršac je na svom terenu posle penala pobedio Tekstilac iz Odžaka rezultatom 4:3, pošto je tokom 90 minuta bilo 0:0.

Fudbaleri Vojvodine su obezbedili plasman u osminu finala Kupa, pošto je ekipa Mladost GAT odustala od takmičenja.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije su pored Dubočice i Vršca izborili i Vojvodina, IMT, Trajal iz Kruševca, Zemun, Spartak iz Subotice, Grafičar, Novi Pazar, čačanski Borac, Budućnost iz Dobanovaca, Železničar iz Pančeva i Mačva.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

