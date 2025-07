Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju kvalifikacije za Ligu šampiona!

Fudbaleri Crvene zvezde gostovanjem Linkolnu iz Gibraltara u drugom kolu, večeras od 18 časova, počinju kvalifikacije za Ligu šampiona i pokušaće da treći put u nizu budu deo evropske elite.

Zvezda evropski put ove sezone počinje gostovanjem protiv šampiona Gibraltara, a juče je saznala da će je put zatim voditi u Poljsku ili na Island, pošto će joj u trećem kolu kvalifikacija biti pobednik meča Leh – Brejdablik.

Ukoliko u skladu sa očekivanjima eliminiše Linkoln, Zvezda će već imati osiguranu evropsku jesen, jer će imati sigurno učešće u Ligi konferencija.

Ako prođe i narednu prepreku i eliminiše Leh ili Brejdablik, izabranici Vladana Milojevića će imati osiguranu Ligu Evrope.

Zvezda je pod vođstvom Milojevića četiri puta učestvovala u kvalifikacijama za evropska takmičenja i uvek je stizala do cilja, 2017. do Lige Evrope, 2018, 2019. i 2024. do Lige šampiona. Milojević je Zvezdu vodio u 13 dvomeča u kvalifikacijama i nikad nije eliminisan.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

