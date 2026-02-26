FK PARTIZAN IZDAO SAOPŠTENJE: Upravni odbor odbio predlog za održavanje vanredne Skupštine kluba

Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan nije usvojio predlog za održavanje vanredne Skupštine, saopšteno je danas posle sednice UO “crno-belih”.

U saopštenju se navodi da je na sednici UO Partizana razmatrano aktuelno finansijsko stanje, uz detaljnu analizu u susret predstojećem monitoringu UEFA, kao i pregled obaveza koje klub ima do 31. marta.

“Tokom sednice razmatran je i predlog za održavanje vanredne Skupštine, imajući u vidu spekulacije koje su se poslednjih dana pojavile u medijima. Nakon glasanja, za održavanje vanredne Skupštine izjasnio se potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović, dok su ostali članovi UO ocenili da je u ovom trenutku prioritet pun fokus na teren, nastavak prvenstva i realizaciju tekućih obaveza, uključujući i pripreme za predstojeći monitoring”, navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.

“Glasanje je završeno rezultatom 4:1 protiv predloga za održavanje vanredne Skupštine u ovom trenutku. Zaključeno je da su stabilnost, sportski rezultati i odgovorno ispunjavanje finansijskih obaveza ključni ciljevi u narednom periodu”, zaključuje se u saopštenju Partizana.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

