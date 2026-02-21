FANTASTIČNA ČETVORKA! Ovo su voditelji muzičkog takmičenja „HYPE ZVEZDE“!
U svetu gde se talenat često meri samo brojevima, muzičko takmičenja „Hype zvezde“ vraća fokus na ono najvažnije, emociju, autentičnost i istinsku umetnost.Sa nestrpljenjem smo čekali momenat kada ćemo vam otkriti koje poznate ličnosti će nas voditi kroz ovo putovanje. Predstavljamo vam voditelje takmičenja „Hype zvezde“!
Počelo je snimanje muzičkog takmičenja „Hype zvezde“ o kojem bruji čitav Balkan. Do sad ste dobro upoznali naš prestižni žiri, a sada ćemo vam
predstaviti i voditelje ovog spektakularnog programa.
JELENA DIMITRIJEVIĆ
Dobro poznato tv lice Jelena Dimitrijević je za naše kamere izjavila koliko je srećna što je postala deo HYPE produkcije.
Voditeljka Jelena Dimitrijević govorila je o snimajućim danima i svojim utiscima o radu na Hype televiziji, ističući da joj trenutna uloga voditelja donosi novu energiju!
NAĐA ČIKARA I SAŠA JOKSIMOVIĆ
Saša Joksimović i Nađa Čikara su opisali kako su protekli prvi snimajući dani. Kakav su utisak kandidati ostavili na naše voditelje, kao i kako se slažu sa žirijem?!
Nadamo se da smo vam lepo predstavili ovaj trio, a u ponedeljak ćete saznati ko će biti četvrti voditelj ovog grandioznog projekta. Gledajte „City Hype“ svakog radnog dana od 19h na Hype televiziji.
