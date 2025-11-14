Fantastičan recept za krem supu od karfiola

Izblendani cvetovi karfiola i pileći bujon sa malo soli služe kao osnova za ovaj kremasti recept za supu, dok se pečeni listovi karfiola koriste kao dekoracija.

Potrebno je:

2 ½ šolje pilećeg bujona sa malo soli

1 glavica karfiola, isečena na cvetove

so i mleveni biber

8 malih listova karfiola (ili 2 velika, krupno iseckana)

¼ kašičice ekstra devičanskog maslinovog ulja

Priprema supe:

Zagrejte rernu na 230°C. U srednjoj šerpi pomešajte pileći bujon i karfiol; začinite solju i biberom. Dovedite do ključanja, a zatim smanjite temperaturu da lagano vri. Poklopite i kuvajte dok karfiol ne omekša, oko 20 minuta. U nekoliko tura ispasirajte karfiol dok ne postane gladak (po potrebi razredite bujonom).

U međuvremenu, na mali pleh stavite listove karfiola pomešane sa uljem; začinite solju i biberom. Pecite dok ne porumene i ne omekšaju, oko 10 minuta.

Poslužite kao dekoraciju na supi.

Saveti za kupovinu karfiola:

Izaberite karfiol koji nema ni najmanji trag sumpornog, „prekuvanog kupusa“ mirisa. Glavice treba da budu teške i zbijene. Čuvajte karfiol u fioci za povrće, u plastičnoj kesi, do nedelju dana.

Zajecaronline/Trpeza/N.B.

