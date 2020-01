Evropska pravila zatvaraju kokošinjce

Dok se mi prilagođavamo ovim novim standardima i kavezima, svetski trend postaje da koke ne budu zatvorene i da slobodno šetaju, da imaju svoju intimu i mašu krilima, istakao je Rade Škorić, direktor „Zajednice živinara“.

Takozvani „obogaćeni“ kavezi nalaze se u Pravilniku o uslovima i prostoru za držanje, koji je donet još 2010, ali je njegova primena odložena za kraj ove godine, kako bi se farme prilagodile novim uslovima, objašnjava, za „Novosti“, Rade Škorić, direktor „Zajednice živinara“.

“ U Srbiji ima oko četiri miliona koka nosilja i toliko isto otprilike kokošaka u domaćinstvima, koje žive u nekontrolisanim uslovima. EU je promenila pravilnike, kada je počelo da se vodi računa o dobrobitima životinja, u periodu od 1999. do 2012. godine. Srbija je 2010. godine, kada je donela Pravilnik, ostavila prizvođačima prostor od godinu i po, da se prilagodi novim uslovima. To je trebalo da se dogodi početkom 2012. godine, ali niko nije bio spreman, pa je odloženo do decembra 2020. godine. Da bi se sve živinarske farme prilagodile novim uslovima potrebno je između 50 i 60 miliona evra“, istakao je Škorić.