Evo zašto je važno već sada ispustiti vazduh iz radijatora!

Kada se u cevima nakupi vazduh, cirkulacija vode slabi, a radijatori ostaju mlaki čak i kada grejanje radi punom snagom.

Iako nam se čini da je leto još u punom jeku, sada je pravo vreme da uradite jednu sitnicu koja će vam tokom zime doneti topliji dom i manji račun za grejanje. Stručnjaci savetuju da pre prvih hladnih dana obavezno ispustite vazduh iz radijatora – jer upravo on najčešće krade toplotu.

Kada se u cevima nakupi vazduh, cirkulacija vode slabi, a radijatori ostaju mlaki čak i kada grejanje radi punom snagom. Rezultat? Hladniji stan i skuplji računi, jer trošite energiju, a efekat je slab.

Proces je jednostavan i traje svega nekoliko minuta:

Pronađite mali ventil (najčešće sa strane ili pri vrhu radijatora). Stavite ispod posude ili krpu, jer će sa vazduhom izaći i malo vode. Polako otvorite ventil dok ne čujete šištanje – to je znak da vazduh izlazi. Kada umesto vazduha počne da curi samo voda, zatvorite ventil.

Ovaj potez preporučuje se da uradite krajem leta ili početkom jeseni, dok grejna sezona još nije počela. Tako ćete biti sigurni da će radijatori ravnomerno grejati čim zahladi.

Mali trik koji mnogi zaboravljaju, a može da napravi veliku razliku – vaš stan biće prijatno topao, a računi neće bespotrebno rasti.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!