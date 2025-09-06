EVO U ČEMU JE MIROSLAV ILIĆ APSOLUTNI REKORDER NA DOMAĆOJ SCENI! Broj prodatih ploča, platinasti tiraži – a njegova prva pesma je odmah postala OGROMAN HIT

Miroslav Ilić, poznat kao “slavuj iz Mrčajevaca”, važi za jednog od najuspešnijih pevača narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom svoje duge i bogate karijere, prodao je više od 8 miliona nosača zvuka, što ga svrstava među apsolutne rekodere domaće muzičke scene.

Njegov album “Devojka sa sela”, izdat 1982. godine, bio je najprodavaniji album te godine u Jugoslaviji, a pesme poput “Tako mi nedostaješ“, “Pozdravi je, pozdravi“, i “Voleo sam devojku iz grada“ i danas se smatraju evergreen hitovima.

Zanimljivo je da je Miroslav tokom 70-ih i 80-ih redovno punio dvorane i stadione, uključujući i legendarni koncert na Tašmajdanu, gde se okupilo više od 10.000 ljudi, što je u to vreme bio presedan za izvođača narodne muzike.

Miroslav Ilić je, pre nego što je postao pevač, studirao građevinu u Beogradu. Tokom studija, uporedo je nastupao po kafanama i klubovima, a svoju prvu pesmu “Voleo sam devojku iz grada“ snimio je 1972. godine. Pesma je postala ogroman hit i označila početak njegove zvezdane karijere.

Bez obzira na uspeh i život u Beogradu, Miroslav Ilić nikada nije zaboravio svoj rodni kraj Mrčajevce kod Čačka. Često ističe da mu je to „najdraže mesto na svetu“ i da mu boravak u prirodi i selu puni dušu, a meštani ga i dalje dočekuju kao svog.

Tokom karijere duge preko 50 godina, Miroslav Ilić je objavio više od 25 studijskih albuma, što je impresivan broj čak i po današnjim standardima. Njegovi albumi su gotovo uvek bili među najprodavanijima, a neki su dosegli i platinaste tiraže.

